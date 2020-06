Basta un campione di saliva per diagnosticare precocemente la Sla

Diagnosticare la SLA rapidamente e precocemente, tramite un semplice prelievo di saliva. La notizia, di importanza storica, arriva da uno studio a prima firma di Cristiano Carlomagno, ricercatore “Don Gnocchi”, pubblicato su “Scientific Reports” (gruppo Nature). Il progetto di ricerca ha visto la collaborazione tra l’IRCCS Fondazione Don Gnocchi e l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ed è stato ideato e coordinato dal Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica (LABION) della Don Gnocchi di Milano, guidato da Marzia Bedoni, in collaborazione con l’Unità di Riabilitazione Intensiva Polmonare dello stesso IRCCS, diretta da Paolo Banfi.

La SLA è una malattia degenerativa che porta alla progressiva e inesorabile paralisi della muscolatura. Ad oggi non esistono esami di laboratorio capaci di garantire una diagnosi veloce e certa: si va un po’ per esclusione di altre malattie, attraverso le elettromiografie e le risonanze, in un percorso che può durare anche un anno. Il ritardo nella diagnosi causa spesso nel paziente un senso di impotenza, penalizzandolo anche nell’accesso ai trial clinici. Non solo: con lo stesso metodo si potrebbero diagnosticare anche altre patologie egualmente invalidanti come l’Alzheimer, il Parkinson e lo stesso Covid-19.

Ma come si è arrivati a questo risultato? Ce lo racconta Marzia Bedoni, responsabile del Labion.

Da quando abbiamo inaugurato il Labion, nel 2011, abbuiamo iniziato a utilizzare in ambito biologico delle piattaforme usate nella scienza dei materiali e nella fisica, in particolare la spettroscopia Raman e un’altra metodica, la SPRi che non abbiamo usato in questo studio. Nello specifico, per l’analisi della saliva abbiamo usato la spettroscopia Raman, basata sull’utilizzo della luce laser per studiare la composizione chimica di campioni complessi.