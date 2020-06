Fashion e design per milioni di mascherine in Africa

A causa della pandemia Covid-19, c'è stato un eccesso di domanda di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a livello globale e nazionale. Come molti altri Paesi, il governo keniota ha implementato una legge che obbliga ad utilizzare la mascherina in pubblico, per impedire la diffusione e la trasmissione del Covid-19. Alla luce di ciò, vi è stata una domanda esponenziale per i DPI e i Paesi hanno dovuto innovare e impiegare tutte le risorse disponibili nel settore sartoriale, per poter sostenere la produzione locale di mascherine.

“Avevamo a disposizione delle vecchie macchine da cucire,” spiega Andrea Bollini, operatore di Amref Health Africa in Kenya. “Ci siamo quindi messi in contatto con il Ministero della Salute (MOH) del Kenya, per definire gli standard di DPI commercializzabili e abbiamo avviato il progetto. Al momento, 25 persone partecipano attivamente alla produzione di maschere chirurgiche nel rispetto delle norme dei Dispositivi Medici”. Amref ha attualmente una capacità produttiva di 20.000 maschere e 100 camici chirurgici al mese, con la capacità di aumentare la produzione in base alla domanda. “La speranza è che la distribuzione si estenderà anche oltre i confini nazionali, raggiungendo tutto il mercato africano, con l’ambizione di arrivare a produrre circa 10 milioni di articoli,” continua Bollini. “Inoltre, l’iniziativa supporta giovani donne e ragazze degli insediamenti informali intorno a Nairobi, coinvolte nella produzione.”