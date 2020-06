Regala un Campus sospeso a un bambino

Bastano 70 euro – due caffè al giorno, per un mese – per regalare una settimana di campus estivo a uno bambino e rendere preziosa la sua estate. Da qualche settimana sono partiti i campi estivi in tante località italiane, che finalmente offrono a bambini e ragazzi concrete possibilità di svago, di incontro con i loro coetanei, di movimento, gioco e ripresa della socialità.

Ma non per tutti è così. I bambini provenienti da famiglie fragili non hanno la possibilità di rendere prezioso questo tempo estivo: i costi dei campus sono lievitati per via del nuovo rapporto fra educatori e bambini richiesto dalle regole sanitarie e le famiglie con genitori inoccupati, o in cui uno dei due è a casa, non possono godere del bonus stanziato dal Governo. Ecco allora che CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, ha organizzato un progetto specifico in zone particolarmente vulnerabili di Palermo e Milano e per sostenerlo lancia la campagna “Campus sospeso”.