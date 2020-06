Bosnia: l’ultima frontiera e la memoria (persa) dei migranti

«Adesso In Bosnia si dimentica per non ricordare che, in qualche modo, c’è qualcosa di simile tra l’essere stati profughi dal 1992 al 1995 e la condizione di chi arriva oggi nel Paese. Perché anche se le vicende storiche sono diverse, i vissuti di chi scappa sembrano costruire una medesima geografia delle emozioni: la perdita definitiva di ciò che era casa e con lo spiazzamento perenne nel luogo d’arrivo. Si è continuamente fuori posto, non c’è tregua. E, dopo aver fatto il primo passo, indietro non si può tornare. Quando il viaggio fisico ha consumato tutti i chilometri inizia a divorare le ore. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, quello spostamento di significati – rispetto a come si era – riguarda un equilibrio precario, mai definito. È un’immagine di sé allo specchio che non convince, un gioco di appartenenze in cui il mosaico non è mai finito, è perennemente incompleto».

La Bosnia è il passaggio più difficile e importante che le persone migranti che la attraversano per entrare in Europa. Ma che memoria mantengono del loro vissuto? «Ci sono due questioni. La prima che raccogliere la memora di qualcuno che è in transito e non è ancora arrivato a destinazione mostra una serie di sentimenti e di emozioni anche di stati d’animo che sono contraddittori: da una parte c’è l’abbandono della loro casa, lasciarsi alle spalle la loro vita, dall’altra l’idea di una speranza al di là dei confini. Spesso si raccontano i migranti per i loro paesi d’origine, per il loro colore della pelle. Spesso li trattiamo solo come numeri. Invece c’è una dimensione soggettiva dell’immigrazione, perciò raccogliere le loro storie è fondamentale. Ci sono meccanismi che rendono invisibili queste persone o iper visibili se hanno commesso un reato. E questo creerà una grossa falla di produzione di sapere».

Credit Foto: Emanuela Zampa, dalla mostra "Corpi fuori posto", 2019.