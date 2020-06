Con il Movimento per la Vita Italiano nessuna mamma rimane sola

Con Fondazione Francesca Rava per aiutare i bambini in Italia e nel mondo La Fondazione, nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Con l'emergenza Covid in Italia ha supportato 22 ospedali in 7 Regioni e 22.000 persone tra casefamiglia, famiglie in difficoltà, anziani soli e in povertà