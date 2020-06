Gommone con 95 persone rischia di capovolgersi: "Navi militare europee intervengano"

Riparte da Pozzallo la Mare Jonio per continuare a salvare vite umane A bordo i più avanzati protocolli anti Covid 19. Sciurba: “Pandemia non ferma chi fugge. Finché le persone rischiano la vita in mare noi saremo lì”. Prosegue così la missione numero otto di Mediterranea che ha già dovuto assistere a tutto l’orrore che attraversa il nostro mare: una cattura e un respingimento in Libia a poche miglia di distanza, e poi il corpo di un ragazzo in tale stato di decomposizione che non è stato in alcun modo possibile recuperarne le membra per restituirlo alla sua famiglia. Poco dopo, per fortuna, Mare Jonio è riuscita a trovare e soccorrere 67 persone ancora vive