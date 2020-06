I Dimezzati. Storie di uomini e donne a metà

Scopriamo così la ragione per cui è difficile sognare la felicità, che la notte è il nostro archivio e che “è come se durante i sogni arrivasse la bassa marea e riaffiorasse lo scoglio, a ricordarci che c’è stato un momento in cui non siamo stati bene”. Elisa è interprete professionista della lingua dei segni: vive a metà tra due mondi, perché è nata udente da genitori sordi. Lorenza Ghinelli dedica il suo reportage al rumore e al silenzio, alle mani di Alberto e Maria che nell’aria disegnano le parole, ai tuffi in mare dalle scogliere, al mondo che resta fuori. Ci insegna che i sordi sentono le vibrazioni e che una vibrazione non può essere definita silenziosa, come certi moti dell’anima.

Anche Eleonora è figlia, di “Una donna che non consente di essere nominata”, che l’ha messa al mondo quando aveva 16 anni, alcolizzata e tossicodipendente, e sul verbale di rinuncia ha scritto: «Fatene ciò che volete, io non la voglio». È stata adottata molto presto da genitori amorevoli, “ma lo strappo è lo strappo. È come recidere un fiore dalla pianta. Non ne sei conscio, ma vivi l’abbandono, perché l’abbandono non ti abbandona, mai”.