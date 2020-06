La generosità come motore di impresa: il 1 luglio parte una nuova serie dei Dialoghi di Vita

Luigino Bruni: «Questa crisi sta facendo rinascere l'Europa» Austria, Olanda, Danimarca e Svezia si oppongono alla proposta franco-tedesca di un recovery fund. Rispetto a un mese fa, qualcosa è cambiato: non è più solo l'Italia, ma sono Francia e Germania a chiedere che gli interventi economici non siano meri sussidi, ma basi per un rilancio del progetto europeo. Per questo, spiega l'economista Bruni, «chi legge in chiave unicamente economica e non geopolitica quanto sta accadendo rischia di non comprendere cosa c'è in gioco»