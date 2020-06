Da mesi senza rete, le nostre famiglie sono state invisibili

La III Giornata Nazionale delle persone sordocieche è l’occasione per portare all’attenzione del dibattito pubblico e istituzionale le istanze delle persone con sordocecità, in particolare tutti quei bisogni che tuttora non trovano risposte e tutela adeguate, soprattutto alla luce della grave emergenza sanitaria ancora in corso, che ha imposto loro una condizione di totale isolamento dalla realtà. Le persone sordocieche infatti utilizzano prevalentemente il tatto per comunicare e conoscere l’ambiente circostante, e in un momento in cui la raccomandazione è ancora quella di mantenere la distanza di sicurezza, questo rappresenta per loro e le loro famiglie un ulteriore, enorme, ostacolo.

«Questo è stato per tutti noi un momento molto duro, ma per le persone che già prima della pandemia vivevano una condizione estremamente difficile lo è stato ancora di più. Loro oggi non devono essere dimenticate e lasciate indietro. È importante ribadire che alle persone sordocieche servono risposte concrete, che partano innanzitutto dal diritto all’inclusione», dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro. «L’emergenza sanitaria ancora in corso ha avuto ripercussioni gravi sulla vita di queste persone e delle loro famiglie e ha imposto loro una condizione di isolamento nell’isolamento. Nei nostri 5 Centri l’attività rivolta agli utenti in regime di residenzialità non si è mai fermata e non abbiamo mai fatto mancare il sostegno, seppur a distanza, ai tanti genitori lasciati soli nella gestione delle gravi disabilità dei figli senza il supporto di attività come quelle offerte dai Centri Diurni o dai Servizi Territoriali, molti dei quali ancora chiusi per decisione delle Regioni in cui si trovano». Se infatti è vero che già dal 26 aprile i vari Centri e servizi diurni possono riaprire, è anche vero che lo devono fare in accordo con specifici piani regionali e territoriali, arrivati solo con tempo: di fatto solamente in questi giorni stanno riaprendo i primi servizi.

«La sordocecità è la punta dell’iceberg e una delle forme più gravi tra le pluridisabilità e per questo necessita di risposte specifiche, coraggiose e innovative. Come UICI siamo impegnati su questo fronte nel realizzare modelli di educazione e formazione dedicati e attività di supporto, sostegno e accoglienza, estesi anche alle famiglie, grazie alla rete delle nostre 107 sezioni provinciali, strutture di ascolto, servizi di orientamento e assistenza psicologica, centri di consulenza tiflodidattica», aggiunge Mario Barbuto, Presidente di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. «Ma dobbiamo puntare ad un ulteriore passo in avanti che guardi alle necessità delle persone sordocieche e con disabilità plurime oltre l’età scolare o giovanile e che possa sostenerle in una logica di lungo periodo. Per questo stiamo immaginando la creazione di strutture di accoglienza a carattere permanente che possano accompagnare le persone sordocieche e con pluridisabilità anche in età adulta affinchè possano individuare e costruire il loro progetto di vita, in autonomia e dignità».