Maturità 2020, la prova di maturità della scuola italiana

Non era facile, non è stato facile. Non era facile pensarli, progettarli, preparali. Non lo era per il ministero, per le scuole, per i docenti: tutti alle prese con qualcosa di assolutamente inedito e imprevedibile, da sperimentare in “timore e tremore”. E con grande senso di responsabilità. Molti avevano preannunciato scandali, fallimenti, proteste. Alla fine, il senso di responsabilità è prevalso. E la scuola italiana ha dato, ancora una volta, una grande prova di maturità. Ha superato gli esami.

Ma la più grande prova, la più difficile, senza dubbio l’hanno data loro, i nostri studenti: i ragazzi della maturità 2020. Generazione che rimarrà segnata, nel bene e nel male, da questa data, da ciò che il 2020 ha portato con sé.

“In Italia non erano mai stati presi provvedimenti simili”

“Si è trattato di una limitazione storica di alcuni dei nostri diritti costituzionali, in difesa del diritto prioritario alla salute”

“E tu, come l’hai vissuto?”

“È stata dura, ma mi è servito a capire meglio tante cose, a conoscere meglio le persone”

“Per me è stato un modo imprevisto per conoscere e apprezzare meglio alcuni di voi prof”

“Non avremmo mai immaginato che quello sarebbe stato il nostro ultimo giorno di scuola, e certamente non è stato facile arrivare così alla maturità, tanto attesa e temuta”

Sono alcune delle loro parole, quando nello spazio dedicato alla cittadinanza abbiamo potuto sentire, a loro richiesta, le riflessioni e i percorsi di approfondimento costruiti insieme, in questi ultimi mesi, sul tema. Parte quinta e conclusiva di un esame particolarmente impegnativo, articolato, approfondito. 40 punti letteralmente sudati, in cui mettere in gioco le proprie competenze acquisite e sperimentarne di nuove. In cui mettere alla prova soprattutto la capacità di reggere emotivamente 50/60 minuti in tale “posizione”. Una posizione in cui le distanze si facevano avvertire, attraverso le barriere simboliche delle mascherine, dei guanti, dei protocolli di igienizzazione. Soli, o al massimo accompagnati da una sola persona, dinanzi a quei professori che si ritrovavano così, per la prima volta, dopo mesi di didattica a distanza. E ad un Presidente esterno, che con la sua attenzione imparziale ascoltava, per poter alla fine fare da riferimento veramente prezioso ed essenziale per un metro equilibrato e sereno di valutazione.

E noi lì, a sudare dietro le mascherine, a rispettare distanze e autocertificazioni, senza neanche la liberazione di un abbraccio o di una semplice stretta di mano. Con i nostri sorrisi nascosti, impercettibili, a tentare di dare coraggio e serenità. Una prova di maturità, vera. Laddove mettersi alla prova, anche noi, con il metro di giudizi veramente difficili da dare, di numeri sempre così spietati e incapaci di comprendere, davvero, tutto il vissuto, il cuore, le emozioni dei nostri ragazzi. Quelle emozioni nelle quali e con le quali hanno attraversato il deserto di una quarantena intervenuta a spezzare, violenta e improvvisa i loro sogni e i loro desideri di un’altra, diversa “maturità”.

*Massimo Iiritano è docente all’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato e presidente dell’associazione Amica Sofia.

Foto Daiano Cristini/Sintesi, primo giorno degli esami di maturità 2020, l'igienizzazione dei banchi in una scuola di Arezzo