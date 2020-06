Migranti, il ruolo chiave della società civile

Durante la prima sessione, i rappresentanti di organizzazioni della società civile europea hanno illustrato le loro best practice nel campo dell’aiuto a rifugiati e migranti al momento dell'arrivo, poi del viaggio in Europa e infine dell’integrazione in Stati membri dell’Ue. Nella seconda sessione, rappresentanti di istituzioni Ue hanno dibattuto e hanno scambiato opinioni su possibili soluzioni.

Tra gli speaker della prima sessione è intervenuta Vasiliki Andreadelli, fondatrice e presidente di Iliaktida Amke, un’organizzazione che aiuta i richiedenti asilo vulnerabili in Grecia. Al momento l’organizzazione fornisce più di 600 alloggi a Lesbo e più di 1700 nel nord della Grecia, come partner dell’ Unhcr. «Lesbo», spiega Vasiliki Andreadelli, «è sempre stata la prima porta della migrazione verso la Grecia». L’organizzazione è stata fondata nel 1999 e «nel 2000 abbiamo iniziato ad accogliere i nuovi flussi migratori che stavano crescendo notevolmente», spiega Vasiliki Andreadelli. Iliaktida Amke si occupa di protezione dei minori e in partnership con Unhcr e l’Unicef si è posta l’obiettivo assicurare che nessun bambino non accompagnato debba stare nel campo di detenzione di Moria, nell’isola di Lesbo. «L’iniziativa Equal della Commissione europea ci ha aiutato molto, per venire in soccorso anche a persone che sono escluse dal mercato del lavoro. Offriamo servizi di previdenza e ospitalità, a prescindere dalla cittadinanza, formazione professionale e supporto psicosociale». «Il nostro obiettivo», continua, «è la protezione delle persone più vulnerabili, a cui vogliamo ridare la voce che non hanno, per assicurare loro gli stessi diritti dei greci». Inoltre, conclude Vasiliki Andreadelli, «organizziamo workshop specialmente per donne dai 18 ai 45 per incoraggiarle nella formazione, e aiutarle a integrarsi».

Francesca Coleti, Arci Roma, spiega che l’associazione, che è nata nel 1957 in Italia ed esiste in tutto il Paese con 4500 circoli, si occupa dell’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Oltre a occuparci dell’accoglienza (formazione , cultura, integrazione…) in Campania ci occupiamo anche di traffico internazionale di esseri umani. Durante il lockdown il ruolo degli immigrati è stato fondamentale. «Grazie al lavoro sfruttato degli immigrati nel campo dell’agricoltura abbiamo potuto continuare a mangiare. Mentre era vietato andare a lavorare, gli immigrati hanno raccolto frutta e verdura tutti i giorni. Senza di loro il benessere comune sarebbe a rischio. L’impegno di integrazione equa e il rispetto dei diritti dovrebbero essere incentivati con più strumenti normativi e organizzativi. Gli stessi profughi e rifugiati sono sfruttati anche se hanno un permesso di soggiorno, che è un elemento necessario ma non sufficiente per tutelarsi dallo sfruttamento lavorativo». Coleti ha sollevato la questione dei contratti truffa fatti da imprenditori a danno di rifugiati e degli imprenditori che assumono migranti in maniera illegale. Inoltre è molto difficile, spiega, avere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai migranti nei loro Paesi d’origine, così che è più agevole accompagnarli a fare percorsi scolastici e professionalizzanti ex novo.

Marie Heřmanová ha spiegato che l'organizzazione che coordina, Czech Refugee Help, è composta da volontari che operano sulla rotta balcanica. L’organizzazione ha creato un movimento organizzato soprattutto con i social media: «Abbiamo raccolto donazioni per i volontari che si trovano nei campi profughi temporanei e abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione sulla situazione dei rifugiati alle frontiere. Ci finanziamo tramite il crowdfunding e le donazioni individuali», spiega. «Anche se l’organizzazione è stata fondata 5 anni fa, nel 2015, continuiamo a essere volontari in prima linea, e spesso dobbiamo affrontare ostacoli legali e burocratici. La posizione dei volontari è poco chiara.». «Cerchiamo di essere dove più c'è bisogno di noi: abbiamo lavorato al confine tra Croazia e Serbia, in Grecia a Lesbo e nel campo profughi di Idomeni, in campi per rifugiati in Serbia, e dal 2018 lavoriamo soprattutto in Bosnia. Cerchiamo di essere ovunque ci sia bisogno di noi: la nostra flessibilità è data dal fatto che siamo volontari. Secondo le nostre stime, ci sono 12 mila persone in Bosnia che cercano di attraversare la frontiera con la Croazia. I numeri dell’Unhcr sono più bassi, perchè non tutti i rifugiati sono registrati». (...) «Ci sono rifugiati fermi ad aspettare da anni senza più una casa nel loro Paese d’origine e senza un posto in cui andare. Paesi come la Bosnia hanno creato campi temporanei che sono diventati definitivi. Ora cerchiamo di aiutare queste persone che vivono in questa situazione di limbo e non sanno cosa succederà di loro». «Un altro problema molto grave», spiega Marie Heřmanová, «è la tratta di esseri umani. In Bosnia 90 mila persone hanno attraversato la frontiera verso la Croazia e chi fa la tratta va sulla frontiera. Questo fenomeno fiorisce perché i rifugiati non hanno una destinazione in Europa. Ora le frontiere sono chiuse per tutti a causa della pandemia e il problema dei rifugiati è ancora meno visibile». Ci sono ufficialmente 7500 migranti registrati in Bosnia, spiega Marie Heřmanová. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) dice che almeno 3000 non hanno un posto dove stare perché i centri di accoglienza ufficiali sono pieni. «Ci sono minori che non sono usciti da questi centri per due anni e non sono andati a scuola». Marie Heřmanová ha sottolineato la brutalità e l’opposizione della polizia. «Lavoriamo in Bosnia con persone che devono andare in Croazia. Siamo volontari, ma siamo gli unici che ci prendiamo cura dei richiedenti asilo. Questi respingimenti illegali e gli atti di crudeltà da parte della polizia sono inutili perchè non impediscono che la gente attraversi le frontiere». Inoltre, sottolinea Heřmanová, non ci sono istruzioni e linee guida chiare per lavorare con le autorità, ogni Stato ha regole e restrizioni diverse, i volontari devono costantemente affrontare problemi legali e burocratici che impediscono loro di fornire l’aiuto che è necessario e che nessun altro sta fornendo.

Tobias Lohse, fondatore di Refugees Welcome Sweden, ha chiuso la sessione dedicata alla società civile. Refugees Welcome Sweden è stata la prima organizzazione ad accogliere i rifugiati in Svezia, per aiutarli a ottenere l’asilo politico. Dal 2016, tuttavia, spiega Lohse, la politica e le norme sono cambiate in Svezia, dove c’è un partito di estrema destra molto influente: «è quasi impossibile avere il permesso di soggiorno nel nostro Paese e praticamente abbiamo chiuso le frontiere. Abbiamo quindi dovuto lavorare con rifugiati che si trovavano in Svezia in quel momento: ora non accogliamo più rifugiati da fuori, ci occupiamo della difesa dei diritti e dell'accoglienza di quelli che sono sul territorio».Ci sono molti minori non accompagnati arrivati nel 2015 o nel 2016 che si trovano in un limbo, spiega Lohse : «non possono avere il permesso di soggiorno in Svezia ma non possono neanche tornare nel loro Paese d’origine, che di solito è l’Afghanistan». (...) «La cosa più importante ora è avere alloggi per queste persone, e per questo lavoriamo con legali per dare loro assistenza». Infine Tobias Lohse sottolinea che c'è una legge in Svezia che dà diritto a un permesso temporaneo di soggiorno per l’istruzione degli adulti: «si può stare in Svezia per 13 mesi- la durata del corso- e si ottiene per questo periodo un visto speciale temporaneo per motivi di istruzione. Alla fine di questo percorso il richiedente asilo ha sei mesi per trovare lavoro o mezzi di sussistenza: cosa molto difficile ora per via del Covid 19. C’è il rischio che queste persone vengano rimpatriate».