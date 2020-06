Al nido? Uno su due è figlio di laureati

C’è un posto al nido ancora solo per 24,7 bambini su cento in Italia (ben al di sotto del 33% fissato a livello europeo come obiettivo da raggiungere entro il 2010), che scendono a 15 su cento nelle regioni meridionali. Il bonus nido da un lato ha contribuito a orientare le famiglie verso il nido piuttosto che verso altre forme di aiuto, meno proficue per il bambino, ma si scontra con l’offerta disponibile e la carenza di strutture proprio nei territori con maggiori criticità socio-economiche. Eppure il nido, dicono da anni tutti gli studi, ha una fondamentale funzione perequativa delle distanze socio-economiche: ancora oggi invece il servizio sembra configurarsi come un beneficio da cui una parte della popolazione rimane esclusa, con la tendenza dei nuclei familiari svantaggiati a utilizzare meno le strutture educative. È quanto si legge nel report “Nidi e servizi educativi per l’infanzia. Stato dell’arte, criticità e sviluppo del sistema educativo integrato 0-6” pubblicato a giugno dal Dipartimento per le politiche della famiglia. L’analisi chiede un supporto economico da parte dei Comuni, sia per le strutture pubbliche sia quelle private e un adeguamento dei criteri di priorità definiti per l’accesso: se – ancora in ottica di conciliazione - la precedenza è data alle coppie in cui entrambi i genitori lavorano, si escludono presumibilmente nuclei che potrebbero invece trarre grandi benefici dalla frequenza del servizio, anche in termini di uscita dal circolo vizioso dell’inattività femminile causata dal mancato utilizzo dei servizi educativi. Questo segmento del percorso educativo, come noto, è stato messo particolarmente alla prova dall’emergenza sanitaria: «per evitare un arretramento occorre il supporto delle istituzioni a livello centrale, regionale e locale».

La mappa qui sotto evidenzia in modo molto intuitivo la situazione che le famiglie vivono. In verde sono segnati i posti disponibili: tanto più intenso è il verde, tanto più alta è la copertura. Per i Comuni che non hanno servizi, viene segnata in rosso la distanza (in minuti) dal servizio più vicino: il rosso fuoco indica un tempo di percorrenza superiore ai 30 minuti, che di fatto significa la sostanziale inaccessibilità.