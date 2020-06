Insieme a Telefono Azzurro per ascoltare i bambini

Telefono Azzurro è nato 33 anni fa con una missione semplice, chiara e - allora - rivoluzionaria: dare ascolto a bambini e adolescenti che vivono situazioni di pericolo, di abuso o di disagio. Allora lo strumento era il telefono, mentre oggi siamo accanto all’infanzia che soffre e ai suoi bisogni grazie a una piattaforma di intervento multicanale che ci consente di essere presenti, sempre, proprio lì dove i bambini vivono, crescono, maturano esperienza. Attraverso le linee di ascolto e di intervento telefoniche e online (mobile, web, chat, app, social network), con attività di emergenza in caso di calamità e disastri, sviluppando progetti di educazione nelle scuole, all’interno delle carceri accanto ai bambini figli di detenuti, portando il nostro impegno a tutela dell’infanzia sul territorio, nelle Istituzioni, nella società civile.

E ancora oggi l’ascolto rimane al centro di tutto ciò che facciamo, declinandosi in strumento di accoglienza, di relazione, di gestione e prevenzione delle istanze di bambini e adolescenti. Ecco perché il claim della nostra campagna del 5permille torna a mettere al centro dell’attenzione questo concetto guida: “Quando chiamerà, avrai già risposto”. Un richiamo immediato al cuore della nostra attività, alle radici, sempre attuali, della nostra associazione: fare dell’ascolto il punto di partenza per dare risposte immediate e concrete, da sempre in linea con quanto indicato dalla Convenzione dell’Onu che sancisce il superiore interesse del bambino: «In ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente».

L’impegno costante nell’ascolto e nell’intervento ha come presupposto fondamentale la capacità di creare e diffondere - finalmente - una vera e propria cultura dei diritti dei minori. Attraverso studi e ricerche, la collaborazione con istituzioni e organizzazioni in Italia e nel mondo, con le aziende, Telefono Azzurro persegue questo obiettivo attraverso percorsi e strumenti innovativi, al passo con i cambiamenti che stanno attraversando la società e vedono proprio i ragazzi come principali protagonisti.

Anche durante l'emergenza COVID, le nostre linee sono sempre rimaste operative, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per rispondere alle crescenti richieste di aiuto. Non ci siamo mai fatti fermare dall’emergenza sanitaria, ed abbiamo continuato a fornire formazione online a bambini, genitori ed educatori per promuovere un uso più consapevole e sicuro della rete, coinvolgendo anche partner nazionali ed internazionali per una capillare costruzione di una cittadinanza digitale. Insieme a Vita abbiamo creato un think-tank che è diventato un punto di riferimento per Istituzioni, famiglie e Terzo settore, chiamati in maniera collaborativa a riflettere sulla necessità di mettere bambini e adolescenti al centro della nuova fase di «ripartenza» del nostro Paese.

Destinare il 5permille a Telefono Azzurro significa far crescere questa capacità di ascolto. Un sostegno importante per rendere sempre più efficace l’attività delle nostre Linee, ma anche per consentire alle nostre attività di educazione e sensibilizzazione di raggiungere sempre più persone, negli spazi fisici così come nel mondo sempre più vasto e connesso del digitale, aiutandoci a rendere internet un posto più sicuro per bambini e adolescenti.

Sentiamo la responsabilità di essere il primo e più autorevole punto di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà: una responsabilità che diventa un impegno quotidiano e ci impone di aprirci al confronto e alla collaborazione con tutti coloro che a vario titolo – famiglie, personale della scuola, dei servizi, delle forze dell’ordine – contribuiscono a creare una nuova cultura dei diritti per i bambini e gli adolescenti.

Donando il 5permille a Telefono Azzurro, rispondi alla loro chiamata.

*Ernesto Caffo, presidente e fondatore Telefono Azzurro