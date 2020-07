Dalla Sicilia e in tutto il Paese, perché bisogna puntare sul welfare di Prossimità

Oltre 30mila persone si sono rivolte ai Centri, più di i 200 volontari coinvolti e un modello, quello di Prossimità, che nelle sue sfaccettature e nelle sue forme è diventato sempre più concreto.

Questi i numeri ma soprattutto le azioni che descrivono il 2019 di Fondazione Ebbene, la prima fondazione nazionale di Prossimità, che dalla Sicilia ha sperimentato e diffuso in tutto il Paese un modello di welfare che guarda alla rigenerazione delle persone e delle comunità come percorso indispensabile per lo sviluppo e la crescita dei territori.

Un anno di storie, volti incrociati, persone accompagnate e spazi rigenerati, tutto raccontato e descritto nel Bilancio Sociale 2019, approvato nei giorni scorsi, che sancisce una nuova fase per Fondazione Ebbene. Una fase in cui si mette a disposizione del Paese, in maniera ancor più puntuale e specifica, il welfare di Prossimità che in questi anni è stato sperimentato in tutto il territorio nazionale e che oggi costituisce un approccio fondamentale per la ripresa sociale ed economica del Paese.

«I 12 mesi descritti nel Bilancio di Responsabilità Sociale – dichiara Edoardo Barbarossa, Presidente di Fondazione Ebbene, in occasione dell’assemblea dei soci che si è svolta nei giorni scorsi con l’approvazione del bilancio- sono densi di un’azione costante messa in campo per riscoprire il talento di ogni personae costruire una relazione che sia “paritaria”. Con Ebbene abbiamo immaginato che l’Economia Circolare possa avere come obiettivo le persone, anche gli ultimi, anche quelli che vengono definiti scartipossono essere accompagnati per divenire nuova umanità».