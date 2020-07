Quarantena a quattro stelle all’Hotel Michelangelo di Milano

«Una differenziazione sociale, di culture e abitudini tradotta in diverse necessità a livello gestionale, soprattutto per quanto riguarda la lingua», continua Regalia. «Necessità a cui si è fatto fronte nel corso del tempo con un servizio costante non solo dal punto di vista pratico e funzionale, ma anche psicologico gestito dalla ATS. Perché in quelle camere si sono alternate persone con storie, paure, sentimenti contrastanti dati dall’isolamento e dal timore per il virus. Nell’ultimo mese al team di operatori si è aggiunto anche un mediatore culturale, la sua figuara ci è sembrata necessaria e utile soprattutto per gli ospiti di nazioanlità diverse arrivai nell'ultimo mese. In modo da potergli garantire, senza nessun tipo di barriera linguistica, tutte le informazioni necessarie».

Finita la quarantena degli ultimi ospiti l’attività dell’hotel dovrebbe tornare quella originaria: «Speriamo che non serva ricorrere nei prossimi mesi a misure di questo tipo», conclude Regalia. «Ma ormai abbiamo messo in piedi un prototipo che può essere replicato in poco tempo e ovunque».