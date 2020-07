5 milioni per la ricerca sulla sclerosi multipla

Ogni ora in Italia tre persone ricevono una diagnosi di sclerosi multipla, una malattia cronica, invalidante e senza cura definitiva. Solo la ricerca scientifica può trovare le cause e le terapie risolutive che 126.000 persone, insieme alle loro famiglie, aspettano con urgenza. AISM con la sua Fondazione (FISM) stanzia 5 milioni di euro con il Bando FISM per sostenere progetti innovativi, speciali, pensati con strategie collaborative. Al bando di quest’anno si aggiunge anche la proposta di progetti dedicati a comprendere i rapporti tra COVID-19 e SM. La scadenza per presentare la domanda per il Bando FISM 2020 è il 24 agosto 2020.