La riscossa di Gesù lavoratore

In realtà quella è una statua di “Gesù lavoratore” ed ha una storia “sociale” straordinaria, che è stata ricostruita da Antonio Spadaro sul numero in uscita della Civiltà cattolica, la rivista dei gesuiti di cui Spadaro è direttore.

Una storia che risale al 1955 quando Pio XII aveva istituito la festa liturgica di San Giuseppe artigiano, assegnando ad essa il giorno 1° maggio. In realtà le Acli avevano avanzato la richiesta che la festa fosse di “Gesù lavoratore”. Per questo l’anno successivo, radunandosi in decine di migliaia in piazza Duomo a Milano per la festa del 1° maggio, avevano portato una statua realizzata Enrico Nell Breuning del «Gesù divino lavoratore» in bronzo dorato. Era appena stato nominato arcivescovo di Milano Giambattista Montini, tra i più convinti promotori della nascita delle Acli. E proprio Montini quel 1° maggio benedì la statua del «Gesù divino lavoratore» in bronzo dorato. Del resto la sua sensibilità rispetto al tema era ben nota: il 9 gennaio 1955, parlando agli operai di Sesto San Giovanni, l’Arcivescovo aveva ricordato una definizione che gli era stata data da mons. Dell’Acqua nei suoi auguri per la sua elevazione all’episcopato: «Si è detto che io sarei stato l’arcivescovo dei lavoratori. Ebbene, qui oggi voglio sciogliere il mio riserbo dichiarando che, con la grazia di Dio, farò tutto il possibile per cercare di essere l’arcivescovo dei lavoratori».

Le Acli avevano pensato di mandare la statua a Roma, in occasione dell’incontro del Papa con lavoratori cattolici. Così il “Gesù lavoratore” volò fino a Ciampino e poi da Ciampino in elicottero arrivò fino a Piazza San Pietro, con un trasferimento diventato leggendario perché riproposto da Federico Fellini nella Dolce Vita.