Com'è la situazione nel Mondo e in Africa? Quali le ripercussioni economiche?Quali i rischi di violenze a causa del lockdown? Quali i progressi del vaccino? Il mondo sta attraversando un momento drammatico, e mai come in questo momento siamo alla ricerca di risposte. L'Africa, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti rappresenta un'incognita che non può essere sottovalutata. E anche se il contagio per adesso sembra limitato, la domanda che ci dobbiamo porre è: come sta realmente reagendo l’Africa al Coronavirus? A rispondere a questa domanda saranno alcuni importanti esperti del settore durante l'evento on line "Africa e Covid. Le sfide da affrontare". Appuntamento mercoledì 8 luglio dalle 11 alle 12 sui canali YouTube e Facebook di Amref Health Africa - Italia.