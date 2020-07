Alunni stranieri, il buco nero dei 14 anni

La quota dei nati in Italia sul totale degli studenti di cittadinanza non italiana è salita al 64,5%, oltre un punto percentuale in più rispetto al 2017/2018 (63,1%): si tratta quindi in larghissima parte di bambini nati e cresciuti in Italia, da genitori non italiani. Nell’ultimo anno tuttavia si è evidenziata una leggerissima ripresa degli studenti neoarrivati: 22.984 in tutto, ossia 1.430 in più rispetto all’anno prima, con un aumento nella scuola Secondaria di I e II grado rispettivamente di 549 e di 934 unità e un decremento di 53 unità nella scuola Primaria.

La maggior parte degli studenti con cittadinanza non italiana si concentra nelle regioni del Nord (65%), seguite dal Centro (22%). La presenza nel Mezzogiorno è di poco superiore al 13%. La Lombardia si riconferma la regione con il più alto numero di studenti (217.933), circa un quarto del totale presente in Italia (25,4%). In rapporto alla popolazione scolastica regionale invece il valore più alto a livello nazionale si registra in Emilia-Romagna, dove gli studenti con cittadinanza non italiana sono il 16,4% degli studenti. In Lombardia sono il 15,5%, in Toscana il 14,1%, in Umbria il 13,8%, in Veneto il 13,6% e in Piemonte il 13,5%. Al Sud l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è ovunque inferiore alla media nazionale del 10%, con un indice che varia tra il 7,5% dell’Abruzzo e il 2,6% della Sardegna.