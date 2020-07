Beteyà, quando l’integrazione è molto più di una moda

Il business plan

Nel 2018 Beteyà ha già una sua precisa identità: si comincia con i lavori di ristrutturazione dei beni, la definizione del visual e del piano di marketing, lo studio dei prototipi per il primo catalogo, ma soprattutto inizia il corso di formazione destinato a giovani del territorio e a ragazzi migranti. Oggi una parte di quei ragazzi, otto complessivamente selezionati tra 29, costituiscono il team di Beteyà che è suddiviso tra addetti alla produzione, l’ufficio grafico e del marketing dove viene studiato e realizzato il visual, e gli addetti alla vendita.

Il 7 dicembre 2019 apre a Catania il primo store, seguito il 21 dicembre dall’atelier di Piazza Armerina, mentre in questi giorni, è prevista la nuova apertura in un grande centro commerciale di Catania. Qui come già sperimentato nelle altre sedi si svolgeranno presentazioni di libri, mostre fotografiche, conferenze e dibattiti sulla narrazione delle migrazioni e su quelli che sono i valori dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Spiega Cinzia Vella responsabile del progetto e vice presidente dell’associazione Don Bosco 2000, «riconvertire due beni confiscati alla ma a per renderli parti produttive di un territorio è una storia di riscatto legale ed economico per i migranti e un incentivo per i giovani siciliani a non emigrare».

Omar, Rashid e Agostino

Tra gli addetti alla vendita nel centro di Catania incontriamo Omar, 21 anni, arrivato in Italia il 30 luglio 2016 dalla Guinea Konakry, soccorso in mare da una nave della Marina Militare. «Imparare la lingua è la prima cosa che deve fare chiunque tra di noi cerca un lavoro», dice il ragazzo che ha cominciato a darsi da fare nel nostro Paese facendo il mediatore culturale anche per le commissioni prefettizie. Grazie all’associazione Don Bosco 2000, è riuscito ad ottenere prima il diploma di terza media, poi la licenza superiore e adesso si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche. «Dalla Guinea sono andato in Algeria dove sono stato 11 mesi e poi ho vissuto il mese più brutto della mia vita in una connection house in Libia».