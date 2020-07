Da noi le task force a Parigi la Convention Citoyenne sur le Climat

Tra ottobre 2019 e giugno 2020, si sono svolti sette incontri, ciascuno della durata di 2 o 3 giorni, a cui hanno partecipato tutti e 150 i cittadini. Un gruppo di facilitatori esperti coordinava i momenti di discussione nei piccoli gruppi, consentendo a tutti di esprimersi e favorendo l’ascolto della pluralità dei punti di vista; proposte e temi venivano poi ridiscussi in plenaria. Nella fase iniziale, i partecipanti hanno avuto la possibilità di esplorare i vari temi connessi al cambiamento climatico, interrogando direttamente gli esperti (scienziati, economisti, sociologi), dedicando spazio e tempo all’analisi di aspetti controversi, anche grazie al contributo dei fact checker, a disposizione per ulteriori ricerche: una fase di messa a fuoco condivisa del tema, in cui sapere tecnico e sapere non tecnico dialogano, che è cruciale per approdare a una vera co-progettazione, per individuare le priorità, abbozzare e affinare le proposte. Il processo ha portato a un insieme di proposte coerenti intorno a cui si è creato un consenso molto ampio: nella votazione finale, la maggior parte di queste è stata approvata quasi all’unanimità. Le proposte, alcune delle quali riguardano la Costituzione, saranno sottoposte tal quali a referendum o alla discussione in parlamento. I protagonisti di questa esperienza, intanto, si sono riuniti in un’associazione - “I 150” – che vuole diffondere informazioni e saperi e favorire una presa di coscienza sull’urgenza della questione climatica.

Ad aprile, i lavori della Convenzione sono migrati sulle piattaforme e l’emergenza sanitaria è entrata di diritto nei lavori della Convenzione, come un tassello in più di un puzzle già complesso. In quello stesso periodo, in Italia, è successo qualcosa di diametralmente opposto: sotto i nostri occhi abbiamo visto nascere e moltiplicarsi task force di ogni tipo, composte esclusivamente da esperti. Come cittadini siamo stati completamente tenuti fuori da questo processo decisionale strategico per il futuro del paese. I casi in cui si è voluto consultare i cittadini, che è cosa ancora diversa da coinvolgerli, sono rarissimi: penso per esempio alla città di Milano, che ha lanciato una consultazione on line sul futuro della città, “Milano 2020”.

Quale sia l’esito di tutte queste task force non è chiarissimo, mi sembra difficile che possano raggiungere la coerenza e l’ampio consenso ottenuto dalla Convention Citoyenne pour le Climat.

*facilitatrice, esperta di progettazione partecipata, Ascolto Attivo srl