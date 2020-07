Di Vico: «Volete capire il lavoro nel post-Covid? Toglietevi la giacca e salite su una bicicletta»

Che cosa sta accadendo nel mondo del lavoro?

I passaggi avvengono giorno dopo giorno. Possiamo dire cosa è accaduto, ma fare previsioni è difficile, forse impossibile, di certo non è conveniente. Quando si parla delle questioni del lavoro si tende a cercare una chiave unica, ma proprio questa tendenza rischia di portarci sulla strada sbagliata.

Proviamo dunque a fotografare cosa è successo, per non imboccare strade a senso unico...

Durante il lockdown sono emerse alcune figure importanti di novità. La prima riguarda i cosiddetti remoters che, con una velocità inaspettata e insospettabile, si sono adeguati a un cambiamento di scenario organizzativo straordinario. Davanti a questa novità, attorno allo smart working, bisogna selezionare una serie di nodi critici. Un nodo riguarda il cambiamento organizzativo. Un secondo nodo critico riguarda il cambiamento della prestazione. Un terzo nodo riguarda gli effetti, prodotti dal fatto che i lavoratori rimangono a casa, sulla mobilità e i consumi nei centri storici delle grandi città. Personalmente credo che, una volta preso atto degli effetti, la nostra attenzione e il nostro ragionamento debbano concentrarsi sui cambiamenti organizzativi generati dalla crisi del coronavirus. La seconda novità riguarda i cosiddetti essenziali: il lavoro durante il lockdown ha mostrato l’importanza dei lavoratori delle reti, ossia di coloro che nei giorni più duri hanno assicurato gli approvvigionamenti. Non solo gli approvvigionamenti materiali, ma le reti intese come trasporti, reti elettriche, reti tecnologiche.

Potremmo far rientrare i riders nel comparto di lavoratori essenziali?

Certamente sì: si tratta di una categoria in sofferenza, ma che proprio in questo periodo ha vissuto una profonda trasformazione. Prima del lockdown portavano il cibo, ora sono diventati una rete privata a tutti gli effetti. Almeno due giornali nazionali fanno fare le loro consegne attraverso un servizio di riders, le farmacie hanno cominciato a recapitare medicinali e via discorrendo. Una struttura creata per la consegna di cibo a domicilio è diventata una rete a tutti gli effetti, anche se rimane completamente aperto il tema della regolazione dell’attività dei riders. Dal punto di vista sociologico, poi, dobbiamo registrare che negli ultimi mesi la composizione dei riders è cambiata.