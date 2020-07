Riciclo, nasce la piattaforma europea del vetro

È stato lanciato "Close the Glass Loop", un programma che "mette in rete" l'intero ecosistema europeo degli imballaggi in vetro per promuovere il riciclo "da bottiglia a bottiglia" e portare la raccolta differenziata del vetro da avviare al riciclo al 90 per cento entro il 2030, in tutta Europa.



L'iniziativa, che riunisce dodici Federazioni europee che rappresentano produttori di vetro, trasformatori, brand, organizzazioni per il recupero degli imballaggi e comuni, vede l'adesione, da parte dell'Italia, di Assovetro e CoReVe e il coinvolgimento di tutti i partner nazionali in ogni Stato membro dell'UE.



Questa iniziativa, promossa dalla Federazione Europea dei contenitori in vetro (FEVE), ha ricevuto il benvenuto del commissario europeo Virginijus Sinkevičius. I partner fondatori europei sono, oltre a FEVE, la Federazione europea dei riciclatori di vetro (FERVER), il Comitato europeo delle imprese vinicole (CEEV), la Federazione europea delle acque in bottiglia (EFBW), gli alcolici EUROPE, le bevande analcoliche Europa (UNESDA), Alleanza per la Responsabilità Estesa del Produttore (EXPRA), PROsPA, rappresentata da CITEO, ACR +, Eurocities, Municipal Waste Europe e l'Associazione europea dei succhi di frutta (AIJN).

La sfida è coinvolgere tutti gli attori della filiera, dai produttori e utilizzatori di imballaggi in vetro fino ai consumatori finali, cioè i cittadini, passando dai comuni responsabili della raccolta differenziata a fine vita alle aziende di trattamento e recupero del vetro, in modo da intraprendere un percorso virtuoso che veda tutti gli sforzi concentrati per un obiettivo comune: valorizzare un perfetto esempio di economia circolare, nella direzione dello sviluppo sostenibile.

«In Italia», sottolinea il presidente di Co.Re.Ve. Gianni Scotti, «contiamo di raggiungere l’obiettivo prefissato in pochi anni. Nel 2019 abbiamo registrato un tasso di riciclo del 77,3% che equivale a un tasso di raccolta dell’87%, con previsioni di crescita ulteriori molto incoraggianti per i prossimi anni. Grazie al progetto Close the Glass Loop puntiamo a una razionalizzazione del sistema e ad uniformarlo su scala europea, così da poter condividere le buone pratiche e massimizzare il riciclo».

All'evento di lancio online, oltre 200 partecipanti si sono uniti ai soci fondatori e ai rappresentanti nazionali di undici paesi - Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Svezia e Irlanda - per lanciare ufficialmente la piattaforma e sottoscrivere i piani d'azione europei.