“La società civile contro il Covid -19”, il Cese lancia una nuova sezione del sito

Le storie dei membri del Cese coprono una vasta gamma di temi, e riguardano i lavoratori, le imprese e il dialogo sociale, nonché l'agricoltura, la salute, i trasporti, l'ambiente, i consumatori, la parità dei diritti, la gioventù, la famiglia e gli anziani.

Alberto Mazzola, del gruppo Datori di lavoro del Cese, ad esempio, ha segnalato il sostegno logistico fornito dall'azienda ferroviaria italiana Ferrovie dello Stato, che ha garantito un servizio minimo durante la crisi e ha trasportato gratuitamente gli operatori sanitari. Per il gruppo Lavoratori Dorthe Andersen ha spiegato come l'Unione commerciale danese sia riuscita a concludere un accordo tripartito con il governo nazionale sulla formazione professionale dei giovani.Un membro del gruppo Diversità Europa, Christiane Basset, ha istituito, attraverso l'Unione nazionale francese delle associazioni per la famiglia (Unaf), un servizio innovativo di mediazione per assistenti familiari impegnati da un aumento dei conflitti durante la pandemia.



Il mini sito web comprende anche una sezione intitolata: “Il Cese prepara il futuro” ("The EESC prepares the future”), che riporta tutte le iniziative e le azioni intraprese dal Cese in risposta alla crisi, nonché un riferimento al premio per la solidarietà civile, che sarà organizzato una tantum nel secondo semestre del 2020, in luogo del Premio annuale per la società civile.

Nel quadro della campagna del Parlamento Ue #EuropeiControCovid19, le storie del Cese riguardanti iniziative sul campo in risposta alla crisi saranno condivise con le altre istituzioni dell'Ue e pubblicate sul sito web del Parlamento europeo, l'istituzione che in maggio ha lanciato una campagna per rendere omaggio a tutti gli europei attivi nella lotta contro la pandemia.

Foto di apertura: Pixabay