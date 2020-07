Il “salviniano” Sinisa e la favola di Musa

Non lui, però, che, nonostante un obiettivo raggiunto prematuramente rispetto a molti colleghi, mantiene la testa bassa e si presenta quasi impacciato davanti alle telecamere, tipico di chi non è abituato alle luci della ribalta. E così mette da parte l'autoreferenzialità - che sarebbe più che giustificabile - per raccogliere in quelle breve frasi i ringraziamenti verso chi gli ha riposto fiducia. Dal procuratore ai compagni di squadra per finire a Mihajlovic. «Non mi aspettavo di entrare in campo in questa situazione. Sono giovane, era tutt'altro che scontato». E invece il serbo gli ha dato fiducia e lui ha risposto alla grande, firmando con un mancino violento la rete dell'1-1 che ha aperto la strada al successo del Bologna.

Mister Mihajlovic

«Ringrazio tanto il Mister che mi ha dato fiducia contro l’Inter, sono contentissimo per la mia prima rete che è dedicata alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato nel mio percorso. Il merito di questa vittoria è ancora del Mister. Questo comunque per me è un sogno e una giornata del genere me la ricorderò per tutta la vita», sono le parole affidate ai social.

Già il mister. Quel Sinisa Mihajlovic che tante volte è stato criticato per le sue posizioni filo leghiste. «Vedendo la partita ho pensato di mettere Juwara che con il casino che fa ci avrebbe aiutato. È entrato e ha fatto gol e sono contento perché è un bravo ragazzo», ha sottolinea nel post partita l'allenatore che ha deciso di investire nel giovane attaccante in tempi non sospetti.