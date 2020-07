Insieme per creare più valore

Melandri: "Non ci sono alibi per non adottare subito gli strumenti della finanza a impatto sociale" L'intervento della presidente di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l'Italia: "Serve tempestivita' nel raggiungere persone e imprese, efficacia nello spendere le tante risorse stanziate che non dovranno essere sprecate adottando modelli innovativi e usando la valutazione d'impatto"