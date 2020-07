Laboratori di didattica inclusiva nelle scuole: il potere educativo di arte e cultura

L’Arteducazione nasce sulla scia dalla Pedagogia del Desiderio e sul concetto di Arte come metodo educativo. L'esperienza è stata teorizzata per la prima volta da Marcos Antonio Candido Carvalho e adottata e promossa da Progetto Axé Brasile. Attraverso l’arte e la creatività è possibile scoprire le proprie inclinazioni e quindi superare quel disagio e senso di inadeguatezza che spesso è causa di abbandono e dispersione scolastica. Il Progetto Doors è stato selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà minorile e vede come capofila il CIES onlus in collaborazione con 28 partner tra cui Amref Italia. Ilaria Saponaro, responsabile scuole "DOORS-porte aperte al desiderio come opportunità di rigenerazione sociale" racconta che cos'è l’arteducazione e come sono andati i laboratori nelle scuole coinvolte alla luce della sospensione della didattica in presenza a partire da marzo.

Cos’è l’Arteducazione? Quanto lo sviluppo di competenze non cognitive/informali (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, competenze socio affettive e relazionali, empatia, probelm solving ..) va a incidere positivamente sullo sviluppo di quelle cognitivo/curriculari?

L’arte è educazione perché emoziona, accende i desideri e i sogni, ispira l’essere umano a crescere e a costruire la propria strada all’insegna del bello, del giusto, del buono. L’educazione è arte quando si propone di fare lo stesso, riconoscendo bambini/e e ragazzi/e come soggetti di diritto, di conoscenza, di desiderio. “Tu, cosa vuoi?”. È importante non perdere mai di vista che è il soggetto ad essere al centro del proprio percorso educativo, è lui che detta i tempi e le direzioni. Solo così può veramente auto-determinarsi e scegliere se opporsi a ciò che gli impedisce di perseguire il proprio sviluppo, che si tratti della povertà materiale, che spinge a credere che “non avendo nulla, non si valga nulla”, delle barriere culturali, che rendono le opportunità non accessibili a tutti nello stesso modo, ma anche che si tratti della gabbia del benessere, dove le aspettative sociali di successo e di riuscita, rendono intollerabile il contatto con la propria fallibilità, le imperfezioni, quelle mancanze da cui possono avere invece origine i processi creativi.

In che modo i laboratori proposti da Doors hanno agevolato questo percorso?

Le attività proposte puntano a offrire, all’interno della programmazione scolastica, spazi di espressione e esplorazione di diversi linguaggi artistici, nella convinzione che le esperienze prodotte dal contatto con l’arte e con la creatività, possano influire positivamente anche sui processi di apprendimento, risvegliando la curiosità, rinforzando la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Spesso infatti, i processi di apprendimento restano bloccati o inceppati, a causa della scissione tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi che partecipano alla costruzione di conoscenza.La parola nasce dallo sguardo, la conoscenza si sviluppa all’interno di una relazione. Gli insegnanti lo sanno bene e si sforzano quotidianamente di offrire ai loro studenti stimoli, metodologie e pratiche che favoriscano l’apprendimento e lo sviluppo della persona.Purtroppo, il contesto istituzionale in cui avviene l’esperienza scolastica non sempre è favorevole a questo tipo di processi. La complessità del sistema scolastico, la rigidità di alcune procedure, l’oggettiva insufficienza delle risorse messe a disposizione a livello ministeriale, finiscono per essere ostacoli a volte insormontabili e compromettere la funzione educativa e inclusiva della scuola. Gli alti tassi di abbandono scolastico ne sono purtroppo, la triste testimonianza.