Lo spirito solidale delle organizzazioni risvegliato dal lockdown

In tema di responsabilità sociale di impresa (Rsi), ovvero quelle misure messe in campo per sostenere le comunità di riferimento delle organizzazioni interpellate, oltre il 50% ha dichiarato di aver sviluppato iniziative su questo terreno prima della crisi. Durante la fase 1, ad attivarsi sono state soprattutto le organizzazioni che già erano impegnate sul fronte della Rsi, che nel 68% dei casi hanno dichiarato un aumento del loro impegno. Le azioni più ricorrenti hanno riguardato donazioni a favore del Sistema Sanitario Nazionale e della Protezione Civile (40,2%); l’acquisto di materiale sanitario (34,8%), o raccolte fondi specifiche (33,8%).

La ricerca sottolinea inoltre un aspetto particolarmente interessante: gli interventi di welfare aziendale e smart working presentano in molti casi nessi chiari con quelli di responsabilità sociale. Le due dimensioni si sono spesso rivelate in forte sinergia e, anzi, hanno portato a correlazioni positive che le hanno reciprocamente rafforzate. La pandemia ha dunque spinto molte organizzazioni a impegnarsi concretamente per sostenere i propri dipendenti e le loro comunità di riferimento, mettendo in campo misure che potessero aiutare ad affrontare la nuova situazione imposta dal Covid-19. Una sorta di “risveglio solidale” che ha riguardato in prima battuta chi già aveva in essere misure di welfare aziendale, smart working e responsabilità sociale, ma che appare evidente anche tra chi non si era mai cimentato con questo genere di misure.

Ora, soprattutto per le organizzazioni che si sono affacciate per la prima volta sui temi del welfare e della RSI in occasione della crisi, c’è un tema centrale da affrontare: come valorizzare, e eventualmente rafforzare, quanto sperimentato nella fase del lockdown per affrontare la “nuova normalità”?

Il rapporto di ricerca è scaricabile liberamente dal sito Percorsi di secondo welfare

In apertura photo by Engin Akyurt from Pixabay