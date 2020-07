Medici e sbarchi, quello che Musumeci non vede

Oggi invece, il Governatore Siciliano ci recrimina che avremmo dovuto mettere in quarantena l’intera nave, che non avremmo dovuto permettere a nessuno di sbarcare, senza tuttavia sapere concretamente che per i protocolli sanitari vigenti in materia, quei migranti non potevano essere trattenuti. Mi spiego meglio. Il rimorchiatore cargo “Mare Ionio”, al centro della vicenda, è una nave abilitata al trasporto di merci, la quale secondo il DMPC dell’11 giugno 2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio, non ha alcun obbligo di quarantena con la conseguenza che tutto il personale di bordo non è soggetto all’obbligo di isolamento. Ciò nonostante, andando contro a quanto statuito nelle misure di prevenzione al contagio, ho ritenuto di bloccare il rimorchiatore e di mettere tutto l’equipaggio in quarantena, con la conseguenza che ancora oggi e sino all’esito dei tamponi la nave non è in libera pratica sanitaria, ed è ormeggiata al Porto di Augusta con il divieto per coloro non strettamente autorizzati a salire a bordo. Anche il rifornimento di beni di prima necessità per l’intero equipaggio, quali a mero titolo esemplificativo viveri e medicinali, è inibito se non attraverso lo scrupoloso rispetto delle procedure medico sanitarie applicabili nei casi di quaranta obbligatoria.

Relativamente alla situazione dei 43 migranti che erano ospiti del rimorchiatore, già visitati dal medico di bordo della “Mare Ionio” il quale riferiva come gli stessi si trovavano in condizioni psichico sanitarie estremamente vulnerabili e delicate, abbiamo attuato ciò che il Regolamento sanitario Internazionale (R.S.I.) prescrive in casi del genere. Sono stati pertanto scrupolosamente visitati, ma forse il Presidente Musumeci non è a conoscenza che con l’unico strumento a nostra disposizione (un banale termometro) non avremmo potuto individuare la positività o meno al virus del Covid19.

I Medici dell’USMAF relativamente alla “gestione” dei migranti, oltre ad essere i primi ad essere esposti a possibili contagi (nessuno mai ne ha sottolineato la drammaticità dell’aspetto), sono deputati a verificare le condizioni sanitarie degli stessi e dinnanzi all’assenza di sintomi riconducibili a malattie infettive e diffusive, hanno l’obbligo di procedere allo sbarco. Nel caso di specie nessuno dei migranti presenti sul rimorchiatore “Mare Ionio” aveva una temperatura superiore ai 37.5, nessuno mostrava problemi di carattere respiratorio e si comprende come, con un banale termometro, altro non si può né conoscere né prevedere. Siamo medici, non indovini.