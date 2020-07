Mercurio e malattie, così i garimpeiros distruggono gli Yanomami

La diffusione del Covid-19 tra gli indios è solo l’ultimo dramma per l’Amazzonia. Dalla fine degli anni Ottanta, l’invasione dei garimpeiros, i cercatori d’oro, mette in serio pericolo la vita delle popolazioni. Un disastro denunciato da Lucia Capuzzi e Stefania Falasca in Frontiera Amazzonia (EMI Editrice Missionaria Italiana), di cui riportiamo alcuni paragrafi. Che accusano i minatori di contaminare col mercurio interi villaggi.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, la patria degli Yanomami è stata invasa da decine di migliaia di cercatori d’oro. Gli indios rischiavano di sparire per sempre. A quel punto, Davi (Davi Kopenawa, leader e portavoce del popolo Yanomami del Brasile ndr), con Survival International e la Commissione pro Yanomami, ha guidato la campagna internazionale che ha spinto il governo brasiliano a riconoscere il diritto del suo popolo alla terra ancestrale. (…)

Il decreto presidenziale del 25 maggio 1992 ha assegnato in usufrutto esclusivo e permanente al popolo nativo un’area di quasi dieci milioni di ettari, a cavallo tra gli stati di Roraima e Amazonas. Là, in base alle ultime rilevazioni, vivono 26.000 persone, tutte Yanomami tranne un’esigua minoranza dell’etnia affine, gli Yek’wana, sparse in oltre 250 villaggi. Per il suo impegno, Davi è stato premiato dall’Onu e Survival l’ha scelto per ritirare il Right Livelihood Award, conosciuto come il Nobel alternativo. «Ho viaggiato tanto ma non mi abituo. Sogno sempre la mia hutukara». Così si chiama anche l’organizzazione che Kopenawa dirige dal 2004.

La sede di Boa Vista, alle spalle del Rio Branco, è tutta dipinta di verde, come la foresta. «Ho lottato contro le miniere illegali per tutta la vita. La demarcazione della nostra terra è stata un passo importante per combatterle. Ora, però, stiamo tornando ai livelli del passato. Ci sono almeno 10.000 garimpeiros in territorio yanomami», afferma Davi mentre mostra una mappa dove in rosso, come le pustole del morbillo, sono segnati gli accampamenti clandestini. «Come lo sappiamo? Osservando e interrogando la foresta. Disboscamento, fiumi avvelenati e incremento esponenziale delle malattie portate dall’esterno, come malaria, Hiv, tubercolosi, sono buoni indicatori. Per non parlare dei soprusi che subiamo da loro. I minatori sono armati: quando si ubriacano aggrediscono le donne e gli uomini in cui si imbattono. Assistiamo allo scempio e denunciamo. I minatori illegali sono, però, sostenuti da una rete di connivenze. Altrimenti non potrebbero operare né tantomeno rivendere l’oro estratto».