Morricone, il più grande artigiano del suono

Tappeti sonori che vanno ben oltre il semplice accompagnamento, e che si fanno corpo assieme all’immagine, divenendo pasta tangibile e presentissima della pellicola.

Ma come nascevano questi capolavori? Dove veniva scovata l’ispirazione? Chi era davvero l’uomo che c’era dietro? Il suo ritratto emerge tra le pagine della sua autobiografia in forma di dialogo, edita da Mondadori, Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita . Una conversazione, frutto di anni di incontri, con il compositore Alessandro De Rosa, ricca di aneddoti e riflessioni, per alzare il velo al di là del mito.

«Questa lunga esplorazione, questa lunga riflessione, a questo punto della mia vita è stata importante e persino necessaria. Entrare in contatto con i ricordi non significa solamente malinconia di qualcosa che sfugge via come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci sono ancora, e chissà quanto ancora può succedere» si legge nella presentazione. Il libro è un dialogo denso e profondo, in cui Morricone racconta con ricchezza di particolari il suo percorso: gli anni di studio al Conservatorio, gli esordi professionali per la Rai e la Rca dove scrive e arrangia numerose canzoni di successo – sua, tra le tante, Se telefonando, interpretata da Mina –, le collaborazioni con i più importanti registi italiani e stranieri, da Leone a Pasolini, a Bertolucci e Tornatore, da De Palma a Almodóvar, fino a Tarantino.

Gli scacchi

Ma il Maestro non era “solo” questo. Era anche un ottimo scacchista e deteneva la seconda categoria nazionale. «Io non avevo una vocazione alla composizione, è stato un processo graduale», raccontava, «Prima volevo diventare medico, poi scacchista: patteggiai col grande Boris Spasskij, e vinsi facile con Terrence Malick. Ora gioco con Mephisto, una scacchiera elettronica. In genere vince Mephisto. Gli scacchi sono parenti della matematica e la matematica lo è della musica».



Gli aneddoti

In una bella intervista al Corriere della Sera raccontò uno dei tanti aneddoti di un grande artista che visse il jet set e la fama in maniera molto schiva e normale. «La musica di C’era una volta in America era stata scritta per Amore senza fine di Zeffirelli. Ma poi Franco voleva infilare nel film una canzone di Lionel Richie e io piantai tutto. La feci poi sentire a Sergio Leone quando mi chiese: “Hai mica degli scarti di altri film che non hai usato?”».

Bono Vox, Metallica e Ramones

Ma come ricordare nel modo più giusto il Maestro? Forse la chiave migliore è proprio la musica. E allora perché non usare Magnificent degli U2 che Bono Vox scrisse proprio per omaggiarlo, contenuta nell’album No Line on The Horizon.