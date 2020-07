Revelli: «La manifestazione degli Stati popolari? Ha aperto una breccia nel muro del silenzio»

Lei ha detto che non sono considerati come persone. Perché?

Non è una mia idea. È un tema ricorrente in tutte le dichiarazioni che ho sentito e visto raccolte in quella piazza. Tutti dicevano “vogliamo essere trattati da uomini, da esseri umani”. Il fatto che una simile rivendicazione richieda una mobilitazione per esprimerla ci dice a che punto siamo arrivati. C'è un pezzo della nostra società che non viene considerato nel novero dell'umanità. Che non è solo apolide rispetto a un'appartenenza a uno Stato e ad una cittadinanza ma nemmeno al genere umano. Dei sotto uomini. Mi ricorda un bel libro

Quale?

Un filosofo camerunense, Achille Mbembe, ha scritto “Necropolitca” in cui racconta delle piantagioni come microcosmo. In cui ci sono gli schiavi che vi lavorano le cui vite sono considerate non vite perché appartengono ad un padrone. Noi abbiamo delle piantagioni all'interno dei nostri Paesi che si considerano ultra civili. Abbiamo lo status di schiavo nell'Italia del 2020.

L'altro grande tema della manifestazione era il tema della rappresentanza...

Assolutamente. C'è un problema gigantesco in questo senso nel mondo dei lavoratori che da tempo non sono più rappresentati. Ecco perché abbiamo i populisti. Politicamente il lavoro dipendente e quello manuale non sono rappresentati da tempo e sindacalmente sono rappresentati flebilmente. E c'è poi questo girone profondo del mondo del lavoro che si è materializzato in piazza per il quale esiste un vuoto assoluto rispetto al tema rappresentativo. Non sono visti né intercettati dai radar politici e sociali. Fino all'arrivo di questo Aboubakar Soumahor

In questo senso la figura di Aboubakar Soumahor è dirimente...

È straordinario. Grazie anche ad una bella dose di carisma e capacità di comunicazione è riuscito a bucare il muro di silenzio e a rendere visibile il fenomeno. Con un racconto adeguato è riuscito a restituirci visbilità a questo pezzo del mondo del lavoro dalla lingua mozzata.