Al via il progetto “Terra Solidale”

Mappatura del bisogno sommerso, contrasto all’emergenza e soddisfacimento di esigenze primarie e urgenti delle persone in povertà e, infine, costruzione di percorsi di autonomia e di una rete di sinergie rigenerative. Sono questi gli obiettivi del progetto Terra solidale, approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Carisap, tra le attività di attuazione della strategia di intervento 2020-2022. Il progetto Terra solidale, ideato dal Tavolo operativo di contrasto alla povertà, frutto di coprogettazione, che ha visto il coinvolgimento iniziale di 9 organizzazioni di Terzo settore (individuate dalla Fondazione al termine della procedura di selezione di 43 soggetti che hanno risposto all’Avviso pubblico emanato per la costituzione dello stesso Tavolo), dei referenti degli Ambiti sociali territoriali e della Associazione Bottega del Terzo Settore.

Per la realizzazione del progetto la Fondazione ha reso disponibili 300mila euro. In particolare gli obiettivi sono:

Mappatura del bisogno sommerso tramite attivazione, sul territorio, di soggetti con funzione di “sentinelle” per l’individuazione di persone in difficoltà;

Contrasto all’emergenza e soddisfacimento di esigenze primarie e urgenti delle persone in situazione di povertà (servizi mensa e prima accoglienza; distribuzione pacchi di viveri, indumenti, farmaci; pagamento utenze e piccole spese; nonché, dal punto di vista logistico, raccolta e distribuzione delle derrate alimentare mediante l'acquisto di un automezzo appositamente dedicato a questo ambito di intervento).

Costruzione di percorsi di autonomia al fine di restituire dignità alle persone in situazione di povertà, generando nuove occasioni di lavoro e occupazione.

Costruzione di una rete e di sinergie rigenerative tra le organizzazioni coinvolte.

Il progetto prenderà il via nei prossimi giorni, dopo la firma delle convenzioni che regolano i rapporti tra Fondazione e soggetti attuatori.

Scadranno venerdì prossimo 10 luglio alle ore 12 due Avvisi per la manifestazione di interesse da parte di enti non profit, finalizzati alla selezione di organizzazioni che siederanno ai tavoli di lavoro operativi per i servizi di assistenza domiciliare e per la costituzione di una Accademia della formazione e del lavoro per persone disabili. Gli Avvisi, e la modulistica per presentare la propria candidatura sono disponibili nella sezione Coprogettazione del sito internet della Fondazione, ai seguenti link: Accademia della formazione e Servizi di assistenza domiciliare e specialistica.

L’Area Strategia, ricerca e pianificazione della Fondazione è a disposizione per qualsiasi informazione ai numeri: 0736 2489723 / 0736 2489724.

