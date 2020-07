Chi è il capitano Mohammad che trasporta animali e salva vite umane

La più bella notizia l’ha comunicata da bordo il capitano Mohammad Shaaban, siriano, 42 anni che dal 3 luglio quando la nave cargo Talia ha soccorso i 50 migranti in pericolo in zona di ricerca e soccorso maltese è rimasto a fianco di quei naufraghi come se fossero i suoi figli. Dopo quasi sei giorni in mare a bordo di una nave per il trasporto di animali per il capitano vedere quelle persone bisognose di cure salire sulle motovedette maltesi è una gioia incontebile.

«Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi» spiega Mohammad che in serata ha ricevuto quella e-mail tanto attesa dal centro di coordinamento dei soccorsi di Malta (RCC) sulle imminienti operazioni di trasbordo dei naufraghi. Il comandante della Talia nel pomeriggio aveva segnalato alle autorità come a bordo ci fosse urgente bisogno di cure mediche, oltre l’acqua e il cibo che cominciava a scarseggiare. «Abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, per noi era un obbligo salvarli», racconta a Vita.it.

Il comandante Mohammad - musulmano ma grande estimatore dei testi biblici - aveva detto poco prima della comunicazione che lo informava sulle imminenti operazioni sbarco: «Dio aiuterà queste persone» .