Edilizia leggera: gli enti locali non chiedono tutti i soldi disponibili

Neet, gli 11 errori da non fare Di tutto hanno bisogno i giovani italiani tranne che di essere visti e trattati come come soggetti deboli, proponendo loro progetti che una volta chiusi, lasciano abbandonati a se stessi come prima, se non peggio, perché con aspettative frustrate. Serve conoscerli e dargli spazio come soggetti attivi. StartNet è una rete che dal 2017 in Puglia e Basilicata lavora per prevenire la condizione di NEET o per riattivarli: con Alessandro Rosina hanno realizzato un paper con 11 suggerimenti per progetti e politiche efficaci