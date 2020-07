Le fiabe che riavvicinano i bambini del mondo

Per ascoltare Il pozzo magico clicca qui

Le fiabe aiutano a crescere, a conoscere ad accettare la realtà

Le fiabe sono innanzitutto un mezzo per superare il distanziamento fisico ma anche culturale che, in questa fase della pandemia ma anche della nostra cultura italiana, non è stato ancora superato. Così, Fondazione ISMU ha lanciato una proposta rivolta a bambini, genitori ed educatori, che mira a promuovere l’incontro e il confronto fra culture: «Con queste storie vogliamo arrivare ai bambini e ai ragazzi che crescono nelle scuole italiane multiculturali, consapevoli che esse provocano scoperta, stupore, meraviglia», spiega la professoressa Mariagrazia Santagati, responsabile settore Educazione di ISMU. «Queste storie ci permettono di coeducarci e autoeducarci all’apertura, allo sguardo plurale, all’ascolto di lingue diverse. La contaminazione e la costruzione di culture e di un’intercultura, nella quale avviene il dialogo tra bambini e ragazzi che provengono da contesti diversi, rimane sempre la nostra meta, su cui continuiamo a lavorare».

Fiabe dal mondo e dal mondo nella bolla della pandemia

In un periodo in cui la pandemia ha messo a nudo la fragilità e il senso di precarietà di tutti, le fiabe rappresentano un punto di riferimento importante per uno sviluppo della personalità dei più piccoli, i cittadini di domani. «Le fiabe aiutano il bambino a conoscere e governare le sue emozioni, soprattutto quelle negative, come la paura, la frustrazione, la tristezza, la rabbia», osserva Laura Zanfrini. «Grazie alle fiabe i più piccoli hanno la possibilità di incontrare una diversità che non fa paura e di vedere che si può vivere insieme anche se si è diversi».

Le fiabe sono importanti anche perché esigono sempre tempo per raggiungere il finale. Ancor di più se devono essere ascoltate. Questo processo allontana l’immediatezza a cui ci ha costretti la pandemia. Il bambino attraverso le favole impara che c’è un tempo per qualsiasi cosa: «Crescere significa saper aspettare e accettare anche i no. Invece oggi sono sempre meno i genitori che hanno la forza e il coraggio di dire no ai loro figli, non aiutandoli così a crescere. La fiabe insegnano anche il valore dei no».