Venezia Liquida, la verità su una laguna a rischio estinzione

Questi fatti non hanno fatto altro che fortificare la mia volontà di realizzare questo documentario, che è un sogno nato molti anni fa, convincendomi della necessità di raccontare come, al di là della vetrina turistica, esista ancora una città unica al mondo che sta vivendo un momento cruciale della sua storia millenaria in cui deve decidere se ricostituirsi come una comunità urbana, trasformarsi in modo irrimediabile in un parco a tema o diventare altro ancora.

Credo che “Venezia Liquida” possa offrire allo spettatore una chiave di lettura più universale in quanto il periodo che sta vivendo Venezia è paradigmatico di due dei grandi fenomeni che stanno caratterizzando la nostra epoca: il cambiamento climatico e il fenomeno dell’Overtourism. L’acqua alta è un fenomeno noto a Venezia da secoli, ma purtroppo nel futuro molte città al mondo dovranno imparare a convivere con questo fenomeno. Per quanto riguarda il turismo di massa, a Venezia si è dimostrato come questo modello sia sì remunerativo, ma anche in grado di snaturare ed in qualche modo uccidere i luoghi dove si insinua.

Camminando per Venezia questa trasformazione è a dir poco evidente, ed è sempre più difficile scorgere ancora la vitalità di una città. Il luogo dove l’anima della città continua a sopravvivere è nei suoi canali e nella sua laguna, l’ultimo pezzo di città che appartiene ancora ai veneziani. Di qui la scelta di impostare il film da un punto di vista acquatico. Fare le riprese di questo documentario è stato bellissimo, e quasi vorrei non terminassero mai, ora è arrivato il moneto del montaggio.

Nelle prossime settimane pubblicheremo degli assaggi del film, buona visione!"

“Venezia Liquida” è sostenuto da Legambiente, Associazione Vela al Terzo e Associazione Settemari