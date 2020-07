Come spendere bene 230 miliardi

Come utilizzare i 230 miliardi di euro che arriveranno in Italia nei prossimi mesi (la stima è della Luiss)? Sarà questo il tema centrale del dibattito politico dei prossimi mesi. Nel capitolo 1 del servizio che apre il numero di Vita magazine di luglio/agosto in distribuzione da lunedì sotto il titolo “230 miliardi, fondi perduti o fondi per bebe” abbiamo girato la domanda a Stefano Zamagni, Leonardo Becchetti, Luigino Bruni, Enrico Giovannini, Giovanna Melandri, Alessandra Smerilli e Marcello Esposito. Le loro risposte disegnano un piano strategico per i prossimi 10 anni.

Ecco i loro punti qualificanti: