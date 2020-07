Quando il prezzo è quello giusto

Al via la campagna sms e chiamate solidali per sostenere le famiglie in povertà Dal 15 al 21 giugno 2020 parte la campagna sms e chiamate solidali della fondazione al 45590, per sostenere bambini e famiglie in povertà in emergenza Covid19. I numeri delle famiglie in povertà crescono: ai dichiarati 1,8 milioni di famiglie in Italia (dati Istat 2019) si aggiungono le stime di Coldiretti che sostiene che dall’inizio della pandemia si contano in Italia 1 milione di nuovi poveri