Ricciardi: «Coronavirus, o ne usciamo tutti insieme o non ne uscirà nessuno»

Com'è la situazione nel Mondo e in Africa? Quali le ripercussioni economiche? Quali i rischi di violenze a causa del lockdown? Quali i progressi del vaccino? Il mondo sta attraversando un momento drammatico, e mai come in questo momento siamo alla ricerca di risposte.

Al sette giugno sono stati 494,380 i casi confermati nel continente. «Siamo di fronte ad una profonda instabilità sistemica, che richiede risposte strutturali molto articolate con prospettiva a breve, medio e lungo termine. Un approccio veramente olistico. Il problema non sta tanto nella pandemia, quanto in tutti gli effetti collaterali», ha dichiarato Emanuela Del Re, Viceministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, tramite un video messaggio per l’evento online "Africa e Covid. Le sfide da affrontare" organizzato da Amref Health Africa – Italia al quale sono intervenuti Githinji Gitahi - Global Ceo di Amref Health Africa, Cécile Kyenge - Medico chirurgo già Ministro per l'Integrazione e già Eurodeputata, Nice Nailantei Leng'ete - Ambasciatrice mondiale Amref contro le mutilazioni genitali femminili, Mario Raffaelli - Presidente Amref Health Africa Italia, Walter Ricciardi - Rappresentante italiano nel consiglio esecutivo dell'OMS. L'Africa, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti rappresenta un'incognita che non può essere sottovalutata. E anche se il contagio per adesso sembra limitato, la domanda che ci dobbiamo porre è: come sta realmente reagendo l’Africa al Coronavirus?