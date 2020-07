(Ri)Generiamo: l'impresa che nasce società benefit

Da parte sua Mauro Del Barba ha ripercorso l’introduzione dello stato giuridico di “società benefit” che, ha ricordato, hanno come scopo la realizzazione di benefici sociali che coniugando imprenditorialità e solidarietà riportano in primo piano due concetti che tradizionalmente erano giù presenti in Italia. «Le società benefit rappresentano l'avanguardia di un nuovo modo di fare impresa. Coniugando profitto e beneficio comune, si assumono pienamente nuove responsabilità che costituiscono in maniere decisiva alla creazione di un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile», ha sottolineato il presidente di Assobenefit che ha ricordato come nel Decreto Rilancio sia stato approvato un suo emendamento che prevede un fondo di 3 mln di euro al Mise per la promozione delle Società Benefit.

«La pandemia è un evento storico che ci ha messo di fronte alla necessità di compiere un cambio epocale. E nell’ambito dell’economia, è importante pensare a un’azione di “reset”, più che di “restart”. Il nostro non deve essere un recovery, ma un regenerate dell’economia e della società. Dobbiamo lavorare per preparare il futuro, quindi è importante dimostrare al mondo come sia possibile fare impresa in un modo differente dal passato», ha osservato suor Alessandra Smerilli che, parlando del lavoro nella task force vaticana di cui fa parte e che è internazionale ha rivelato che c’è un grande interesse per quello che il nostro Paese sta facendo sul fronte delle B-corps «L’Italia sta dimostrando grande effervescenza nel settore delle società benefit, per questo è necessario fare rete e intraprendere un cammino insieme». Smerilli ha poi concluso citando la Nobel Lecture di Oliver Ostrom, prima donna premio Nobel per l’economia.

(Ri)Generiamo, fondata come “società benefit”, rappresenta un’evoluzione dei modelli tradizionali di impresa. Una scommessa, il cui punto di riferimento è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, che punta a generare nuove economie per rigenerare persone, prodotti e perimetri. L’obiettivo è di promuovere un’economia che valorizzi, in un’ottica imprenditoriale, le persone nella loro diversità e le renda protagoniste nell’attuale sistema di mercato, riconoscendo valore ai prodotti da loro realizzati e generando nuovi perimetri. Il negozio, secondo questa strategia, si trasforma in punto di raccordo che crea relazioni tra le persone e che include le persone più fragili, in un’ottica di economia civile capace di produrre valore economico e sociale. Per verificare gli effetti sociali delle attività e orientare le strategie della nuova impresa benefit, è già stata avviata, in partnership con Associazione Isnet, una valutazione di impatto sociale previsionale, così da aumentare i livelli di consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti.