Squillaci: «La tragedia di Terni? Una disgrazia annunciata. Nessuno si senta assolto»

Continua il Presidente FICT: «Una società totalmente indifferente che si scuote un attimo soltanto di fronte a tragedie immani come quella di Terni e, peraltro, ampiamente annunciate. Proprio così, ampiamente annunciate. E nessuno può sentirsi assolto, può dire “non potevo immaginare”. Tutti noi, ed anche chi ci governa e chi è chiamato a fare le leggi, sappiamo perfettamente che le droghe uccidono. I dati sono lì a dimostrarlo: quasi un morto al giorno per droga in Italia. Eppure, nonostante questo, nessuno se ne preoccupa e l’unico dibattito che “appassiona” è cannabis si o cannabis no. Mentre ragazzi sempre più giovani, colpevoli solo del male di vivere, continuano a morire ogni giorno. Le droghe creano dipendenza e soprattutto gli adolescenti non hanno gli strumenti per poter fronteggiare questa sirena attrattiva, troppo seduttiva, se alla base non c'è, da parte della società tutta, una corretta informazione ed educazione emotiva».