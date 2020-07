The FundRaising School apre alla didattica aumentata

L’emergenza non è solo il tempo della resilienza, ma anche quello in cui si inizia a coltivare il cambiamento. The FundRaising School, la scuola di fundraising di AICCON e la prima in Italia a specializzarsi in raccolta fondi, ha quindi deciso di sviluppare e mettere a sistema una didattica innovativa che, una volta tornata nelle aule, possa essere arricchita di nuovi contenuti e nuove esperienze attraverso l’uso della tecnologia.

«La didattica aumentata vuole essere una prima sperimentazione per potenziare l’apprendimento, integrando in maniera strategica l’irrinunciabile dimensione relazionale, con l’accessibilità e la personalizzazione del digitale», così Paolo Venturi, direttore AICCON-The FundRaising School, spiega il senso di questa nuova sfida.

«Il concept e il metodo vogliono essere un potenziamento della didattica tradizionale», sottolinea Saverio Cuoghi, learning designer & open innovatiot manager, «I processi didattici non sono stati innovati negli ultimi 30 anni, e alla luce delle enormi opzioni offerte dal digitale è davvero il momento per fare qualcosa di nuovo. Non diminuire l’esperienza di apprendimento, come è successo in molti casi, ma aumentarla. La centralità degli allievi e del loro ritmo di apprendimento, la tecnologia abilitante per aumentare e integrare le relazioni, una progettazione didattica meticolosa e intenzionale sono solo alcuni degli elementi alla base della “didattica aumentata”. Siamo di fronte ad una possibile rivoluzione. E con il corso di AICCON lo metteremo in pratica e a terra».

La nuova formula integra sessioni live con lezioni e contenuti on demand. Video-lezioni, casi, interviste ed esercizi saranno accessibili in qualsiasi momento della giornata, dando la possibilità al partecipante di seguire i propri ritmi. Mentre le sessioni live - con formula webinar o stand-up meeting – permetteranno l’interazione online con il docente e gli altri partecipanti, per focalizzare al meglio quanto appreso e comprendere come applicarlo alla propria realtà.

«Abbiamo lavorato per costruire una pluralità di strumenti in grado di completare la didattica frontale, renderla più efficace e centrata sull’obiettivo. Un modello basato sulla ventennale esperienza della scuola, su quanto sperimentato nella AICCON Learning Factory – che ha realizzato da fine aprile ad inizio luglio 11 appuntamenti digitali con oltre 2000 spettatori – e su nuove professionalità e know-how», evidenzia Giorgia Perra, coordinatrice dell’Area Alta Formazione di AICCON e di The FundRaising School.