Online l'assemblea sui Beni comuni del Comitato Rodotà

È in programma sabato 11 luglio, dalle ore 10 alle ore 13, l’Assemblea aperta “Appello per i Beni Comuni”, la quinta di un ciclo di incontri pubblici per la costruzione e la diffusione di una visione dei Beni Comuni così importante e strategica per il Paese.

L’assemblea ha ricevuto il Patrocinio della Camera dei Deputati e la sessione parlamentare che si aprirà alle 11,30 vedrà, dopo la mozione del Comitato Rodotà (che ha lanciato una Lip che ha raccolto e depositato 50mila firme) presentata da Carlo Alberto Graziani, le relazioni dei Deputati Stefano Fassina e Giuseppe D’Ippolito, e della Senatrice Paola Nugnes, parlamentari che hanno presentato nel 2019 tre proposte di legge sui beni comuni che, pur con diversi contenuti e indirizzi, contengono una definizione dei Beni Comuni che si richiama a quella elaborata dalla Commissione Rodotà nel 2008 “quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future”.