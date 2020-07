Posata la prima pietra della Family Room di Milano

Ufficializzato oggi l’accordo fra Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald e l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; un sodalizio che dà avvio ai lavori di costruzione della Family Room, che sorgerà nel cuore delle unità pediatriche, e che sarà a disposizione delle famiglie dei bambini in cura presso la struttura.

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald offre attraverso le sue Family Room un supporto concreto ai servizi messi a disposizione dalle realtà ospedaliere del territorio per i propri ospiti e i loro familiari. La Family Room Ronald McDonald Milano consterà di camere da letto, bagni privati e comuni, un locale lavanderia, una sala da pranzo, aree relax e di intrattenimento e un terrazzo. La conclusione dei lavori è prevista per questo inverno, con conseguente inaugurazione della struttura nel mese di dicembre.

«Siamo molto orgogliosi di poter dare vita a questo progetto insieme ad un’eccellenza come l’Ospedale Niguarda di Milano», afferma Fabio Calabrese, presidente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald. «Questa nuova Family Room è per noi un ulteriore tassello nel mosaico della Fondazione, che, anche attraverso le sue Case Ronald sparse nel Paese, vuole dare il suo supporto alla rete sociale territoriale. Un contributo che per noi è una vera e propria missione, che risponde ad un’esigenza concreta di sostegno a coloro che stanno attraversando momenti difficili e hanno bisogno di avere intorno a sé i propri cari».

«A Niguarda ogni anno vengono ricoverati quasi 4.000 bambini, di cui circa il 30% proviene da fuori Milano», commenta Marco Bosio, Direttore Generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. «Sappiamo che per i nostri piccoli pazienti la presenza e la vicinanza della famiglia è di fondamentale importanza, per aiutarli a superare le paure e le angosce che la malattia e l’ambiente ospedaliero possono provocare. Anche per le famiglie, però, si tratta di un’esperienza impegnativa e difficile. Con questo progetto vogliamo proprio poter offrire un po’ di sollievo e un aiuto concreto a chi assiste i bambini in ospedale, alleviando loro un po’ dei disagi, delle preoccupazioni e dello stress dell’ospedalizzazione».