Su Youtube il canale con attività educative per bambini e ragazzi

Co&So ha portato avanti una digitalizzazione per mantenere la continuità delle attività educative, dimostrando la capacità di ciascuna cooperativa di rispondere in modo funzionale e competente al mutare delle esigenze delle famiglie e delle comunità ed ha quindi deciso di valorizzare questa ricchezza mediante la realizzazione di un canale Youtube, per offrire un servizio non solo agli utenti, ma anche alla cittadinanza.

Il canale raccoglie i video realizzati da educatori di nidi, scuole dell’infanzia, centri giovani per bambini e ragazzi da zero a 17 anni, delle 8 cooperative dell'area educazione di Co&So in Toscana. Quattro le playlist in cui sono suddivisi i video che prevedono: canzoni e filastrocche, letture e narrazioni, proposte di esperienze, suggerimenti per star bene in casa.

Al di là dell’intrattenimento sono presenti attività a contenuto educativo per stimolare competenze e capacità per lo sviluppo psico fisico del bambino e del ragazzo e stili di vita sani: giochi di movimento, attività da realizzare con i genitori o per stuzzicare la curiosità, la riflessività, la motricità o appassionarsi alla cultura.

Si va dall'aperimerenda con la frutta allo yoga, dalle letture di libri alla realizzazione di un sito archeologico, dai giochi con oggetti quotidiani alle canzoni.

Il canale sarà aggiornato settimanalmente con nuovi video.