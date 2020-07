Un educatore a domicilio per 70 famiglie

Un educatore a domicilio, che accompagni bambini e famiglie. Sarà presente due volte alla settimana a casa di 70 famiglie fragili a Milano, Roma, Napoli, Palermo e Brescia, per garantire l’accompagnamento educativo dei bambini e monitorare la loro condizione di salute, sia fisica sia psicologica. L’idea è di Fondazione Mission Bambini, che ha messo a punto un “pacchetto” di cinque diverse proposte per supportare nell’estate 2020 le famiglie con bambini di 0-6 anni, che vivono in contesti di degrado economico ed educativo. Saranno in tutto 914 le famiglie coinvolte nelle iniziative di Mission Bambini, realizzate grazie a un team di “educatori multi task” che hanno acquisito in questi mesi di emergenza sanitaria nuove competenze. Per Sara Modena, Direttore Generale di Mission Bambini, «L’attuale emergenza ha acuito le disuguaglianze sociali in contesti di povertà materiale già in grande difficoltà, aumentando il rischio di creare danni indelebili nei bambini che vivono anche una condizione di povertà educativa, sinonimo di emarginazione sociale, carenza di cultura e di valori. Mission Bambini interviene in questi contesti difficili per far uscire dall’abbandono e dalla discriminazione questi bambini».