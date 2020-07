In Lombardia c'è stata una tempesta virale. Lo dicono i dati

«Siamo qui per parlare di futuro» a dirlo il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti aprendo la conferenza stampa per presentare i dati di uno studio su Sars-CoV-2 in Lombardia, condotto dall’Ospedale Niguarda di Milano e dal Policlino San Matteo di Pavia, promosso dalla stessa Fondazione. Uno studio che è a oggi il più ampio condotto sul sequenziamento del virus in Lombardia (sono state analizzate le sequenze genomiche virali di circa 350 pazienti di diverse aree lombarde) e che ha permesso di fare una fotografia di quanto accaduto nella regione a partire dall’inizio dell’anno. Ma che permette anche di dire con Alberto Mantovani, coordinatore della Commissione ricerca scientifica di Fondazione Cariplo e direttore scientifico dell’Istituto Humanitas che al di là dell’aver mostrato come la Lombardia sia stata colpita da due tsunami «i risultati dello studio confermano anche che il virus è stabile in una molecola che è l’ancora che il virus usa per infettare le cellule. E questo è un dato importante per gli studi sui vaccini, ma anche per le terapie con anticorpo sia con plasma sia con anticorpi monoclonali».

Il presidente Fosti nell’introdurre l’incontro ha tenuto a sottolineare non solo quanto questa ricerca generi una conoscenza sul Covid-19 «che può contribuire a fare importanti passi avanti per contrastare la pandemia», ma anche quanto la fondazione consideri fondamentale il proprio impegno a favore della ricerca di eccellenza «dal 1991 abbiamo investito oltre 500 milioni». Una ricerca che è a disposizione di tutti secondo la policy open access in uso da tempo in Fondazione Cariplo «Abbiamo bisogno di conoscenza che non sia proprietaria, ma generativa», ha sottolineato Fosti.