Assemblea dei soci per il nuovo statuto

Da Cifa for Children a Cifa for People Per i suoi primi 40 anni il Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia - il più grande ente italiano autorizzato alla adozioni internazionali - ha scelto diventare ancora “più grande”. «La nostra è un’evoluzione tipica: ti occupi di bambini e famiglie e capisci che far star bene un bambino significa far star bene tutto il sistema che gli sta attorno. Il nostro obiettivo è migliorare concretamente la vita delle persone, a Moncalieri o ad Addis Abeba»