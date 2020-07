Avsi in Italia, accanto a chi ha bisogno

L'emergenza COVID-19 ha investito tutti, in tutto il mondo. Anche il nostro paese è in difficoltà e le parole "mai troppo lontani per incontrarsi", che usiamo per indicare la nostra solidarietà e prossimità anche a chi vive nei paesi più lontani da qui, diventano particolarmente adatte anche per noi italiani oggi.

L’emergenza sanitaria è diventata crisi economica che sta colpendo molte famiglie in modo drammatico.

Anche chi non aveva mai conosciuto la povertà, si trova oggi nella situazione di non riuscire ad arrivare a fine mese, di non riuscire a pagare la spesa, le bollette, gli strumenti necessari per la didattica a distanza

Per questo l’ong AVSI oggi sceglie di impegnarsi attivamente in progetti di aiuto in Italia, di stare accanto a chi ha bisogno di un aiuto per ripartire.